ﾛｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾎﾞﾅｰ
LWB:LN
London
55.40
GBp
1.00
1.84%
更新日時 2018/06/15
始値
55.80
安値 - 高値 レンジ（日）
55.00 - 55.80
出来高
38,162
前日終値
54.40
52週レンジ
51.00 - 91.00
1年トータルリターン
-31.96%
始値
55.80
安値 - 高値 レンジ（日）
55.00 - 55.80
出来高
38,162
前日終値
54.40
52週レンジ
51.00 - 91.00
1年トータルリターン
-31.96%
年初来リターン
1.19%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (GBP) (TTM)
-0.06
時価総額 (百万 GBp)
182.786
発行済株式数 (百万)
329.939
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.41
直近配当利回り（税込）
5.51%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Apparel & Textile Products
産業サブグループ
Textile & Textile Products
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企業概要
ロー・アンド・ボナー（Low & Bonar plc）は繊維メーカー。ニッチ市場向けに、ポリマ ーなどの特殊材料を設計・加工して製品に仕上げる。床、糸、布地、プラスチックを製 造する。
住所Marble Arch Tower
55 Bryanston Street
London, W1H 7AA
United Kingdom
電話番号44-20-7535-3180
Webサイトwww.lowandbonar.com