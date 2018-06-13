Fondo de Inversion Larrain V
LVVICLV:CI
92.9976
USD
0.5450
0.58%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
92.1414 - 106.7186
1年トータルリターン
-6.27%
年初来リターン
-8.65%
前日終値
93.5426
52週レンジ
92.1414 - 106.7186
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
-8.65%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
92.9976
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
17.494
設定日
04/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PATRICIO MUNOZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EI138329:COR
|6.08 千
|1.69 百万
|32.14
|
EK016928:COR
|2.50 千
|732.00 千
|13.92
|
EH765203:COR
|1.40 百万
|584.00 千
|11.10
|
EJ023429:COR
|83.00 千
|451.00 千
|8.58
|
EH683451:COR
|54.80 千
|345.31 千
|6.57
|
EF791811:COR
|44.10 千
|324.00 千
|6.16
|
EK310046:COR
|3.00 千
|158.00 千
|3.00
|
ED779110:COR
|15.80 千
|105.00 千
|2.00
|
EH198358:COR
|2.50
|103.00 千
|1.96
|
EK631085:COR
|20.00 千
|93.00 千
|1.77
企業概要
Fondo de Inversion Larrain Vial - Vicam Cordillera is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is to seek revenue and capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of Latin American local-currency sovereign-debt instruments. The Fund will use derivatives as a way to complement its strategies, enhance returns and improve risk management.
住所LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号562-2339-8500
Webサイトwww.larrainvial.com