Fondo de Inversion Larrain V

LVVICLV:CI
92.9976
USD
0.5450
0.58%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
92.1414 - 106.7186
1年トータルリターン
-6.27%
年初来リターン
-8.65%
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前日終値
93.5426
52週レンジ
92.1414 - 106.7186
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
-8.65%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
92.9976
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
17.494
設定日
04/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PATRICIO MUNOZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EI138329:COR
6.08 千 1.69 百万 32.14
EK016928:COR
2.50 千 732.00 千 13.92
EH765203:COR
1.40 百万 584.00 千 11.10
EJ023429:COR
83.00 千 451.00 千 8.58
EH683451:COR
54.80 千 345.31 千 6.57
EF791811:COR
44.10 千 324.00 千 6.16
EK310046:COR
3.00 千 158.00 千 3.00
ED779110:COR
15.80 千 105.00 千 2.00
EH198358:COR
2.50 103.00 千 1.96
EK631085:COR
20.00 千 93.00 千 1.77
企業概要
Fondo de Inversion Larrain Vial - Vicam Cordillera is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is to seek revenue and capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of Latin American local-currency sovereign-debt instruments. The Fund will use derivatives as a way to complement its strategies, enhance returns and improve risk management.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500
Webサイト
www.larrainvial.com