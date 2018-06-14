Threadneedle Investment Fund
LVURNAH:LN
1.92
CHF
0.01
0.75%
更新日時 2018/06/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.69 - 1.93
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
5.19%
前日終値
1.93
52週レンジ
1.69 - 1.93
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
5.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
1.9181
資産総額 (百万 GBP) ( 05/11/2017)
124.217
設定日
04/03/2014
直近配当額 ( 06/08/2018)
2.3159
直近配当利回り（税込）
4.83%
ファンドマネージャ
RICHARD COLWELL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.62%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AZN:LN
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ
|156.73 千
|7.27 百万
|6.01
|
GSK:LN
グラクソ･スミスクライン
|427.09 千
|6.62 百万
|5.47
|
IMB:LN
ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ﾌﾞﾗﾝｽﾞ
|140.62 千
|5.32 百万
|4.40
|
MRW:LN
Wmﾓﾘｿﾝ･ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾂ
|2.07 百万
|4.96 百万
|4.10
|
ECM:LN
エレクトロコンポーネンツ
|888.48 千
|4.61 百万
|3.81
|
ULVR:LN
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
|112.53 千
|4.47 百万
|3.69
|
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|205.57 千
|4.22 百万
|3.49
|
RSA:LN
RSAｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟ
|617.54 千
|3.68 百万
|3.04
|
BA/:LN
BAEｼｽﾃﾑｽﾞ
|551.19 千
|3.46 百万
|2.86
|
MKS:LN
ﾏｰｸｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｽﾍﾟﾝｻｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|912.19 千
|3.34 百万
|2.76
企業概要
Threadneedle Investment Funds II ICVC - UK Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective is to achieve a high level of income combined with long-term capital growth. The Fund invests principally in UK equities.
住所Threadneedle Investment Funds
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号44-845-113-0273
Webサイト
-