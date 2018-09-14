ﾗｲﾌﾞﾀｲﾙｽﾞ
LVT:AU
ASE
0.57
AUD
0.01
2.56%
更新日時 2018/09/14
始値
0.59
安値 - 高値 レンジ（日）
0.57 - 0.59
出来高
938,114
前日終値
0.59
52週レンジ
0.19 - 0.76
1年トータルリターン
185.00%
始値
0.59
安値 - 高値 レンジ（日）
0.57 - 0.59
出来高
938,114
前日終値
0.59
52週レンジ
0.19 - 0.76
1年トータルリターン
185.00%
年初来リターン
34.12%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (AUD) (TTM)
-0.05
時価総額 (百万 AUD)
312.464
発行済株式数 (百万)
548.182
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
43.26
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
E-Commerce Discretionary
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企業概要
ライブタイルズ（LiveTiles Limited）はテクノロジー会社。クラウドサービスを企業に 提供するためのITサービスプロバイダー向けサブスクリプション・ソフトウエア・ライセンスを提供する。世界各地で事業を展開。
住所245 Churchill Avenue
Suite 7
Subiaco, WA 6008
Australia
電話番号61-8-6143-9108
Webサイトwww.livetiles.nyc