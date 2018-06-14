Summit Global Investments Sm
LVSMX:US
NASDAQ GM
13.00
USD
0.03
0.23%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.14 - 13.01
1年トータルリターン
12.83%
年初来リターン
7.62%
前日終値
12.97
52週レンジ
11.14 - 13.01
1年トータルリターン
12.38%
年初来リターン
7.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
13
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
27.794
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.019274
直近配当利回り（税込）
0.15%
ファンドマネージャ
DAVID HARDEN "DAVE" / THAWLEY L RICHARD
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.95%
経費率
1.48%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FIGXX:US
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ
|762.01 千
|762.01 千
|3.33
|
ARGO:US
ｱﾙｺﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ Hldg
|4.62 千
|265.02 千
|1.16
|
SRI:US
ｽﾄｰﾝﾘｯｼﾞ
|9.10 千
|251.16 千
|1.10
|
NUVA:US
ﾆｭｰﾍﾞｲｼﾌﾞ
|4.70 千
|245.39 千
|1.07
|
SPSC:US
SPSｺﾏｰｽ
|3.80 千
|243.47 千
|1.07
|
ORBK:US
ｵｰﾎﾞﾃｯｸ
|3.90 千
|242.50 千
|1.06
|
PSMT:US
ﾌﾟﾗｲｽｽﾏｰﾄ
|2.90 千
|242.30 千
|1.06
|
EBS:US
ｴﾏｰｼﾞｪﾝﾄ･ﾊﾞｲｵｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
|4.60 千
|242.19 千
|1.06
|
PAHC:US
ﾌｧｲﾌﾞﾛ･ｱﾆﾏﾙ･ﾍﾙｽ
|6.10 千
|242.17 千
|1.06
|
HQY:US
ﾍﾙｽｴｸｲﾃｨ
|4.00 千
|242.16 千
|1.06
企業概要
Summit Global Investments Small Cap Low Volatility Fund aim to outperform the Russell 2000 Index over a market cycle while reducing overall volatility by investing in equity securities, primarily common stocks of U.S. issuers with small market capitalizations.
住所Abbey Capital Limited
1-2 Cavendish Row
Dublin 1, Ireland
電話番号-
Webサイト
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