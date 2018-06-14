Summit Global Investments Sm

LVSMX:US
NASDAQ GM
13.00
USD
0.03
0.23%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.14 - 13.01
1年トータルリターン
12.83%
年初来リターン
7.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.97
52週レンジ
11.14 - 13.01
1年トータルリターン
12.38%
年初来リターン
7.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
13
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
27.794
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.019274
直近配当利回り（税込）
0.15%
ファンドマネージャ
DAVID HARDEN "DAVE" / THAWLEY L RICHARD
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.95%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FIGXX:US
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ
762.01 千 762.01 千 3.33
ARGO:US
ｱﾙｺﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ Hldg
4.62 千 265.02 千 1.16
SRI:US
ｽﾄｰﾝﾘｯｼﾞ
9.10 千 251.16 千 1.10
NUVA:US
ﾆｭｰﾍﾞｲｼﾌﾞ
4.70 千 245.39 千 1.07
SPSC:US
SPSｺﾏｰｽ
3.80 千 243.47 千 1.07
ORBK:US
ｵｰﾎﾞﾃｯｸ
3.90 千 242.50 千 1.06
PSMT:US
ﾌﾟﾗｲｽｽﾏｰﾄ
2.90 千 242.30 千 1.06
EBS:US
ｴﾏｰｼﾞｪﾝﾄ･ﾊﾞｲｵｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
4.60 千 242.19 千 1.06
PAHC:US
ﾌｧｲﾌﾞﾛ･ｱﾆﾏﾙ･ﾍﾙｽ
6.10 千 242.17 千 1.06
HQY:US
ﾍﾙｽｴｸｲﾃｨ
4.00 千 242.16 千 1.06
企業概要
Summit Global Investments Small Cap Low Volatility Fund aim to outperform the Russell 2000 Index over a market cycle while reducing overall volatility by investing in equity securities, primarily common stocks of U.S. issuers with small market capitalizations.
住所
Abbey Capital Limited
1-2 Cavendish Row
Dublin 1, Ireland
電話番号
-
Webサイト
-