VF CH- Valiant Swiss Equitie

LVSESPI:SW
124.70
CHF
0.04
0.03%
更新日時 2018/06/14
商品分類
FCP
52週レンジ
120.33 - 135.76
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-4.37%
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前日終値
124.66
52週レンジ
120.33 - 135.76
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
-4.37%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
124.7
資産総額 (百万 CHF) ( 06/13/2018)
454.082
設定日
03/30/2007
直近配当額 ( 01/18/2018)
1.84
直近配当利回り（税込）
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
NESN:SW
ネスレ
1.04 百万 78.30 百万 17.62
NOVN:SW
ノバルティス
811.68 千 62.71 百万 14.11
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
256.42 千 56.18 百万 12.64
UBSG:SW
UBSｸﾞﾙｰﾌﾟ
1.29 百万 21.60 百万 4.86
ZURN:SW
ﾁｭｰﾘｯﾋ･ｲﾝｼｭﾗﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
63.22 千 19.81 百万 4.46
CFR:SW
フィナンシエール･リシュモン
176.40 千 15.13 百万 3.40
CSGN:SW
クレディ･スイス･グループ
835.11 千 13.35 百万 3.01
ABBN:SW
ＡＢＢ
483.44 千 10.98 百万 2.47
SIKA:SW
シーカ
71.70 千 8.94 百万 2.01
PGHN:SW
ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
12.45 千 8.84 百万 1.99
企業概要
VF (CH)- Valiant Swiss Equities SPI Index Plus is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in Swiss equities included in the SPI index and following a quantitative investment approach. The investment objective is to achieve a relative performance to the Swiss equity universe.
住所
VF Lux
Bundesplatz 4
3011 Berne
Suisse
電話番号
-
Webサイト
-