VF CH- Valiant Swiss Equitie
LVSESPI:SW
124.70
CHF
0.04
0.03%
更新日時 2018/06/14
商品分類
FCP
52週レンジ
120.33 - 135.76
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-4.37%
前日終値
124.66
52週レンジ
120.33 - 135.76
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
-4.37%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
124.7
資産総額 (百万 CHF) ( 06/13/2018)
454.082
設定日
03/30/2007
直近配当額 ( 01/18/2018)
1.84
直近配当利回り（税込）
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.87%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NESN:SW
ネスレ
|1.04 百万
|78.30 百万
|17.62
|
NOVN:SW
ノバルティス
|811.68 千
|62.71 百万
|14.11
|
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
|256.42 千
|56.18 百万
|12.64
|
UBSG:SW
UBSｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.29 百万
|21.60 百万
|4.86
|
ZURN:SW
ﾁｭｰﾘｯﾋ･ｲﾝｼｭﾗﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|63.22 千
|19.81 百万
|4.46
|
CFR:SW
フィナンシエール･リシュモン
|176.40 千
|15.13 百万
|3.40
|
CSGN:SW
クレディ･スイス･グループ
|835.11 千
|13.35 百万
|3.01
|
ABBN:SW
ＡＢＢ
|483.44 千
|10.98 百万
|2.47
|
SIKA:SW
シーカ
|71.70 千
|8.94 百万
|2.01
|
PGHN:SW
ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|12.45 千
|8.84 百万
|1.99
企業概要
VF (CH)- Valiant Swiss Equities SPI Index Plus is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in Swiss equities included in the SPI index and following a quantitative investment approach. The investment objective is to achieve a relative performance to the Swiss equity universe.
住所VF Lux
Bundesplatz 4
3011 Berne
Suisse
電話番号-
Webサイト
-