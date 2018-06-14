Lord Abbett Value Opportunit
LVOSX:US
NASDAQ GM
20.71
USD
0.06
0.29%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.16 - 20.96
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
3.24%
前日終値
20.65
52週レンジ
18.16 - 20.96
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
20.71
資産総額 (十億 USD) ( 06/14/2018)
3.054
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 11/21/2017)
0.016
直近配当利回り（税込）
0.08%
ファンドマネージャ
JUSTIN C MAURER / THOMAS B MAHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.71%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ACGL:US
ｱｰﾁ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|829.09 千
|78.41 百万
|2.52
|
ALK:US
ｱﾗｽｶ･ｴｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|788.00 千
|77.08 百万
|2.48
|
WAL:US
ｳｪｽﾀﾝ･ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
|1.41 百万
|72.88 百万
|2.34
|
RS:US
ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｽﾁｰﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ｱﾙﾐﾅﾑ
|776.20 千
|65.71 百万
|2.11
|
BAH:US
ﾌﾞｰｽﾞ･ｱﾚﾝ･ﾊﾐﾙﾄﾝ
|1.74 百万
|62.24 百万
|2.00
|
CMS:US
ＣＭＳエナジー
|1.35 百万
|60.15 百万
|1.93
|
EWBC:US
ｲｰｽﾄ･ｳｴｽﾄ･ﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
|1.10 百万
|59.55 百万
|1.91
|
PF:US
ﾋﾟﾅｸﾙ･ﾌｰｽﾞ
|1.02 百万
|58.06 百万
|1.87
|
RJF:US
ﾚｲﾓﾝﾄﾞ･ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
|726.84 千
|57.10 百万
|1.84
|
COO:US
クーパー
|283.92 千
|56.54 百万
|1.82
企業概要
Lord Abbett Value Opportunities Fund seeks long-term capital appreciation by investing in at least 65% of its net assets in equity securities of small and mid-sized companies. The remainder of the Fund's assets may be invested in companies of any size. The Fund attempts to invest in companies it believes are undervalued by the market.
住所Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号1-888-522-2388
Webサイト
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