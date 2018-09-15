ﾚﾎﾞﾝ･ﾘｿｰｼｽﾞ
LVN:CN
Toronto
0.17
CAD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/15
始値
0.18
安値 - 高値 レンジ（日）
0.17 - 0.19
出来高
82,150
前日終値
0.17
52週レンジ
0.16 - 0.40
1年トータルリターン
-55.41%
始値
0.18
安値 - 高値 レンジ（日）
0.17 - 0.19
出来高
82,150
前日終値
0.17
52週レンジ
0.16 - 0.40
1年トータルリターン
-55.41%
年初来リターン
-48.44%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-
時価総額 (百万 CAD)
20.727
発行済株式数 (百万)
125.618
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Precious Metal Mining
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企業概要
レボン・リソーシズ（Levon Resources Ltd.）は貴金属の探査会社。銀鉱の探査・生産に従事する。カナダで事業を展開。
住所666 Burrard Street
Suite 500
Vancouver, BC V6C 2X8
Canada
電話番号1-778-379-0040
Webサイトwww.levon.com