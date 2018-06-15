LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ
LVMUY:US
OTC US
70.24
USD
0.86
1.24%
更新日時 2018/06/15
始値
70.52
安値 - 高値 レンジ（日）
70.13 - 70.69
出来高
298,780
前日終値
69.38
52週レンジ
48.88 - 73.61
1年トータルリターン
41.20%
始値
70.52
安値 - 高値 レンジ（日）
70.13 - 70.69
出来高
298,780
前日終値
69.38
52週レンジ
48.88 - 73.61
1年トータルリターン
41.20%
年初来リターン
19.66%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (十億 USD)
177.639
発行済株式数 (十億)
2.529
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
2.39%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Apparel & Textile Products
産業サブグループ
Apparel, Footwear & Acc Design
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企業概要
LVMHモエ ヘネシー・ヴィトン（LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE）は、多角化した高級品のグループ。ワインやコニャックなどの酒類をはじめ、香水、化粧品、旅行かばん、時計・宝石類の製造・販売を手掛ける。
住所22 Avenue Montaigne
Paris, 75008
France
電話番号33-1-44-13-22-22
Webサイトwww.lvmh.fr