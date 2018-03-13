LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ
LVMHF:US
OTC US
305.20
USD
1.45
0.48%
更新日時 2018/03/13
始値
303.75
安値 - 高値 レンジ（日）
302.70 - 305.20
出来高
116
前日終値
303.75
52週レンジ
209.69 - 316.00
1年トータルリターン
46.52%
始値
303.75
安値 - 高値 レンジ（日）
302.70 - 305.20
出来高
116
前日終値
303.75
52週レンジ
209.69 - 316.00
1年トータルリターン
46.52%
年初来リターン
3.95%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (十億 USD)
154.245
発行済株式数 (百万)
506.980
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
1.99%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Apparel & Textile Products
産業サブグループ
Apparel, Footwear & Acc Design
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企業概要
LVMHモエ ヘネシー・ヴィトン（LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE）は、多角化した高級品のグループ。ワインやコニャックなどの酒類をはじめ、香水、化粧品、旅行かばん、時計・宝石類の製造・販売を手掛ける。
住所22 Avenue Montaigne
Paris, 75008
France
電話番号33-1-44-13-22-22
Webサイトwww.lvmh.fr