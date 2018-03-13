LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ
LVMH:SW
SIX Swiss Ex
286.10
CHF
8.10
2.91%
更新日時 2018/03/13
始値
278.00
安値 - 高値 レンジ（日）
278.00 - 286.10
出来高
0
前日終値
278.00
52週レンジ
213.90 - 302.00
1年トータルリターン
38.85%
始値
278.00
安値 - 高値 レンジ（日）
278.00 - 286.10
出来高
0
前日終値
278.00
52週レンジ
213.90 - 302.00
1年トータルリターン
38.85%
年初来リターン
-3.02%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (十億 CHF)
146.305
発行済株式数 (百万)
506.980
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
2.04%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Apparel & Textile Products
産業サブグループ
Apparel, Footwear & Acc Design
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企業概要
LVMHモエ ヘネシー・ヴィトン（LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE）は、多角化した高級品のグループ。ワインやコニャックなどの酒類をはじめ、香水、化粧品、旅行かばん、時計・宝石類の製造・販売を手掛ける。
住所22 Avenue Montaigne
Paris, 75008
France
電話番号33-1-44-13-22-22
Webサイトwww.lvmh.fr