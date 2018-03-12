Lux-Equity - High Dividend

LUXEHDB:LX
113.09
EUR
0.86
0.77%
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.67 - 131.08
1年トータルリターン
-10.00%
年初来リターン
-12.37%
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前日終値
112.23
52週レンジ
108.67 - 131.08
1年トータルリターン
-10.05%
年初来リターン
-12.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
113.09
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2015)
108.640
設定日
10/03/2012
直近配当額 ( 01/05/2015)
4.55
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
SJPA:LN
iｼｪｱｰｽﾞMSCI日本IMI UCITS ETF
153.00 千 5.55 百万 4.46
NXPI:US
ｴﾇｴｯｸｽﾋﾟｰ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｽﾞ
36.70 千 3.60 百万 2.89
APA:US
ｱﾊﾟｯﾁ
94.00 千 3.38 百万 2.71
GILD:US
ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ
55.00 千 3.34 百万 2.68
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
92.30 千 2.98 百万 2.39
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
13.50 千 2.86 百万 2.29
G:CN
ｺﾞｰﾙﾄﾞｺｰﾌﾟ
245.45 千 2.61 百万 2.09
PFE:US
ファイザー
82.83 千 2.52 百万 2.02
CNA:LN
ｾﾝﾄﾘｶ
1.58 百万 2.46 百万 1.97
SHP:LN
ｼｬｲｱｰ
52.30 千 2.28 百万 1.83
企業概要
Lux-Equity - High Dividend is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve medium- to long-term capital growth. The Fund primarily invests its assets in medium- and/or large-cap companies that pay out attractive dividends and present a potential for dividend growth.
住所
Lux-Equity SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-15-1
Webサイト
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