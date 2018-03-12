Lux-Equity - High Dividend
LUXEHDA:LX
158.70
EUR
1.21
0.77%
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
149.00 - 165.55
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-2.20%
前日終値
157.49
52週レンジ
149.00 - 165.55
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-2.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
158.7
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2015)
108.640
設定日
10/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SJPA:LN
iｼｪｱｰｽﾞMSCI日本IMI UCITS ETF
|153.00 千
|5.55 百万
|4.46
|
NXPI:US
ｴﾇｴｯｸｽﾋﾟｰ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｽﾞ
|36.70 千
|3.60 百万
|2.89
|
APA:US
ｱﾊﾟｯﾁ
|94.00 千
|3.38 百万
|2.71
|
GILD:US
ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ
|55.00 千
|3.34 百万
|2.68
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|92.30 千
|2.98 百万
|2.39
|
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
|13.50 千
|2.86 百万
|2.29
|
G:CN
ｺﾞｰﾙﾄﾞｺｰﾌﾟ
|245.45 千
|2.61 百万
|2.09
|
PFE:US
ファイザー
|82.83 千
|2.52 百万
|2.02
|
CNA:LN
ｾﾝﾄﾘｶ
|1.58 百万
|2.46 百万
|1.97
|
SHP:LN
ｼｬｲｱｰ
|52.30 千
|2.28 百万
|1.83
企業概要
Lux-Equity - High Dividend is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve medium- to long-term capital growth. The Fund primarily invests its assets in medium- and/or large-cap companies that pay out attractive dividends and present a potential for dividend growth.
住所Lux-Equity SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-40-15-1
Webサイト
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