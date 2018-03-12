Lux-Equity Global
LUXEGUC:LX
233.32
USD
2.52
1.09%
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
200.54 - 242.58
1年トータルリターン
15.22%
年初来リターン
1.25%
前日終値
230.80
52週レンジ
200.54 - 242.58
1年トータルリターン
15.80%
年初来リターン
1.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
233.32
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2015)
48.910
設定日
06/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CSPXJ:SW
iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ MSCIﾊﾟｼﾌｨｯｸ(除日
|54.59 千
|6.83 百万
|5.42
|
SMLN:GR
ｿｰｽJPX-日経400 UCITS ETF
|33.96 千
|4.35 百万
|3.45
|
SJPA:LN
iｼｪｱｰｽﾞMSCI日本IMI UCITS ETF
|97.82 千
|3.55 百万
|2.82
|
NXPI:US
ｴﾇｴｯｸｽﾋﾟｰ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｽﾞ
|31.40 千
|3.08 百万
|2.44
|
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|107.01 千
|2.97 百万
|2.36
|
DAL:US
デルタ航空
|55.14 千
|2.60 百万
|2.06
|
EVK:GR
ｴﾎﾞﾆｯｸ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|69.46 千
|2.20 百万
|1.74
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|65.50 千
|2.12 百万
|1.68
|
CB:US
ﾁｬﾌﾞ
|16.36 千
|2.00 百万
|1.59
|
CELG:US
セルジーン
|22.68 千
|1.99 百万
|1.58
企業概要
Lux-Equity Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in selected equity securities worldwide.
住所Lux-Equity SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-40-15-1
Webサイト
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