Lux-Equity Global

LUXEGUC:LX
233.32
USD
2.52
1.09%
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
200.54 - 242.58
1年トータルリターン
15.22%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
230.80
52週レンジ
200.54 - 242.58
1年トータルリターン
15.80%
年初来リターン
1.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
233.32
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2015)
48.910
設定日
06/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
CSPXJ:SW
iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ MSCIﾊﾟｼﾌｨｯｸ(除日
54.59 千 6.83 百万 5.42
SMLN:GR
ｿｰｽJPX-日経400 UCITS ETF
33.96 千 4.35 百万 3.45
SJPA:LN
iｼｪｱｰｽﾞMSCI日本IMI UCITS ETF
97.82 千 3.55 百万 2.82
NXPI:US
ｴﾇｴｯｸｽﾋﾟｰ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｽﾞ
31.40 千 3.08 百万 2.44
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
107.01 千 2.97 百万 2.36
DAL:US
デルタ航空
55.14 千 2.60 百万 2.06
EVK:GR
ｴﾎﾞﾆｯｸ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
69.46 千 2.20 百万 1.74
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
65.50 千 2.12 百万 1.68
CB:US
ﾁｬﾌﾞ
16.36 千 2.00 百万 1.59
CELG:US
セルジーン
22.68 千 1.99 百万 1.58
企業概要
Lux-Equity Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in selected equity securities worldwide.
住所
Lux-Equity SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-15-1
Webサイト
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