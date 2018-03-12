Lux-Bond - USD

LUXDOLB:LX
167.85
USD
0.26
0.15%
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
167.40 - 174.05
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-1.94%
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前日終値
168.11
52週レンジ
167.40 - 174.05
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
167.85
資産総額 (百万 USD) ( 12/02/2015)
19.640
設定日
05/18/1989
直近配当額 ( 04/20/2017)
3.5
直近配当利回り（税込）
2.09%
ファンドマネージャ
CARLO STRONCK
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912828N4:GOV
1.20 千 1.19 百万 7.59
912828M5:GOV
1.20 千 1.19 百万 7.58
912828VB:GOV
1.20 千 1.17 百万 7.46
EK470271:COR
1.00 千 1.02 百万 6.48
912828X8:GOV
1.00 千 997.50 千 6.35
EJ150721:COR
900.00 930.02 千 5.92
912828LJ:GOV
900.00 925.19 千 5.89
TT331188:COR
1.10 千 862.11 千 5.49
912810FT:GOV
600.00 772.92 千 4.92
EI569641:COR
600.00 637.33 千 4.06
企業概要
Lux-Bond - USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in US Dollar denominated bonds issued in the United States.
住所
Luxbond SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-15-3248
Webサイト
www.bcee.lu