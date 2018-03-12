Lux-Bond - USD
LUXDOLA:LX
565.40
USD
0.85
0.15%
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
561.55 - 583.61
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-1.94%
前日終値
566.25
52週レンジ
561.55 - 583.61
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
565.4
資産総額 (百万 USD) ( 12/02/2015)
19.640
設定日
05/18/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CARLO STRONCK
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.93%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828N4:GOV
|1.20 千
|1.19 百万
|7.59
|
912828M5:GOV
|1.20 千
|1.19 百万
|7.58
|
912828VB:GOV
|1.20 千
|1.17 百万
|7.46
|
EK470271:COR
|1.00 千
|1.02 百万
|6.48
|
912828X8:GOV
|1.00 千
|997.50 千
|6.35
|
EJ150721:COR
|900.00
|930.02 千
|5.92
|
912828LJ:GOV
|900.00
|925.19 千
|5.89
|
TT331188:COR
|1.10 千
|862.11 千
|5.49
|
912810FT:GOV
|600.00
|772.92 千
|4.92
|
EI569641:COR
|600.00
|637.33 千
|4.06
企業概要
Lux-Bond - USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in US Dollar denominated bonds issued in the United States.
住所Luxbond SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-40-15-3248
Webサイトwww.bcee.lu