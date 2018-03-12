Lux-Croissance I Fund

LUXCICA:LX
213.17
EUR
0.32
0.15%
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
209.93 - 216.23
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
212.85
52週レンジ
209.93 - 216.23
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
213.17
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2015)
760.410
設定日
01/30/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CYRILLE PRIPLATA
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
QJ398197:COR
22.00 千 22.33 百万 3.01
EI402054:COR
18.00 千 18.93 百万 2.55
VGH8:IND
450.00 15.79 百万 2.13
AM105004:COR
12.00 千 14.28 百万 1.92
EJ913944:COR
12.50 千 14.20 百万 1.91
HEN3:GR
ヘンケル
122.48 千 13.52 百万 1.82
EJ619970:COR
12.00 千 13.21 百万 1.78
UV856499:COR
12.50 千 12.73 百万 1.72
EI604597:COR
9.00 千 12.41 百万 1.67
EI876047:COR
10.00 千 12.32 百万 1.66
企業概要
Lux-Croissance I is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation through investments predominantly in a balanced portfolio of stocks and bonds.
住所
Lux-Croisance SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
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