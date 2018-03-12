Lux-Croissance I Fund
LUXCICA:LX
213.17
EUR
0.32
0.15%
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
209.93 - 216.23
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-0.70%
前日終値
212.85
52週レンジ
209.93 - 216.23
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
213.17
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2015)
760.410
設定日
01/30/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CYRILLE PRIPLATA
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
QJ398197:COR
|22.00 千
|22.33 百万
|3.01
|
EI402054:COR
|18.00 千
|18.93 百万
|2.55
|
VGH8:IND
|450.00
|15.79 百万
|2.13
|
AM105004:COR
|12.00 千
|14.28 百万
|1.92
|
EJ913944:COR
|12.50 千
|14.20 百万
|1.91
|
HEN3:GR
ヘンケル
|122.48 千
|13.52 百万
|1.82
|
EJ619970:COR
|12.00 千
|13.21 百万
|1.78
|
UV856499:COR
|12.50 千
|12.73 百万
|1.72
|
EI604597:COR
|9.00 千
|12.41 百万
|1.67
|
EI876047:COR
|10.00 千
|12.32 百万
|1.66
企業概要
Lux-Croissance I is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation through investments predominantly in a balanced portfolio of stocks and bonds.
住所Lux-Croisance SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号Not Disclosed
Webサイト
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