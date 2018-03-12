Luxicav - Global Income
LUXBVTB:LX
134.94
EUR
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
131.79 - 135.48
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
-0.09%
52週レンジ
131.79 - 135.48
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
134.94
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
19.011
設定日
09/18/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
NICOLA CUTINI / FABRIZIO ROCCA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK829450:COR
|900.00
|911.43 千
|4.72
|
QZ415062:COR
|500.00
|516.88 千
|2.68
|
UV868390:COR
|500.00
|507.82 千
|2.63
|
JK831954:COR
|500.00
|506.41 千
|2.62
|
JV591887:COR
|500.00
|506.16 千
|2.62
|
EK600127:COR
|500.00
|503.20 千
|2.61
|
LW141478:COR
|400.00
|408.55 千
|2.12
|
EK834689:COR
|400.00
|401.45 千
|2.08
|
AM660337:COR
|400.00
|400.87 千
|2.08
|
JK426017:COR
|350.00
|356.08 千
|1.85
企業概要
Luxicav - Global Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in short-term fixed income instruments issued by issuers within the European Union, Switzerland, the USA, Canada, and Japan.
住所Luxicav
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-46-14-11-1