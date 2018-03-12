Luxicav - Global Income

LUXBVIE:LX
135.03
EUR
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
131.83 - 135.55
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
-0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
131.83 - 135.55
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
135.03
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
19.011
設定日
04/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
NICOLA CUTINI / FABRIZIO ROCCA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK829450:COR
900.00 911.43 千 4.72
QZ415062:COR
500.00 516.88 千 2.68
UV868390:COR
500.00 507.82 千 2.63
JK831954:COR
500.00 506.41 千 2.62
JV591887:COR
500.00 506.16 千 2.62
EK600127:COR
500.00 503.20 千 2.61
LW141478:COR
400.00 408.55 千 2.12
EK834689:COR
400.00 401.45 千 2.08
AM660337:COR
400.00 400.87 千 2.08
JK426017:COR
350.00 356.08 千 1.85
企業概要
Luxicav - Global Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in short-term fixed income instruments issued by issuers within the European Union, Switzerland, the USA, Canada, and Japan.
住所
Luxicav
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-14-11-1
Webサイト
www.intesasanpaolobankluxembourg.lu