Immo Lux-Airport SA
LUXA:BB
EN Brussels
220.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/09
出来高
41
前日終値
220.00
52週レンジ
159.15 - 312.00
1年トータルリターン
37.35%
出来高
41
前日終値
220.00
52週レンジ
159.15 - 312.00
1年トータルリターン
37.35%
年初来リターン
11.11%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
33.000
発行済株式数 (千)
150.000
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
6.36%
セクター
Financials
業種
Real Estate
産業サブグループ
Real Estate Services
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企業概要
Immo Lux-Airport S.A. manages buildings in the European Bank and Business Center (EBBC) near the Luxembourg airport.
住所2, Avenue Charles De Gaulle
Luxembourg, 1653
Luxembourg
電話番号-
Webサイト
-