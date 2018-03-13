ﾙｸｿﾃｨｶ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
LUX:IM
BrsaItaliana
51.48
EUR
0.14
0.27%
更新日時 17:11 JST 2018/03/13
始値
51.76
安値 - 高値 レンジ（日）
51.40 - 51.76
出来高
14,071
前日終値
51.62
52週レンジ
45.32 - 55.60
1年トータルリターン
3.98%
始値
51.76
安値 - 高値 レンジ（日）
51.40 - 51.76
出来高
14,071
前日終値
51.62
52週レンジ
45.32 - 55.60
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
0.65%
株価収益率(PER) (TTM)
23.72
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
2.18
時価総額 (十億 EUR)
25.038
発行済株式数 (百万)
485.044
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
2.69
直近配当利回り（税込）
1.96%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
Other Spec Retail - Discr
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企業概要
ルクソティカ・グループ（Luxottica Group S.p.A.）は眼鏡メーカー。子会社と共に伝統的および意匠物な眼鏡フレームとサングラスの設計、製造、販売に従事。北米で「LensCrafter」名の小売り眼鏡店舗チェーンを運営する。世界各地で事業を展開。サングラスは 「Sunglass Hut」名の小売り店舗チェーンを通じて販売。
住所Piazzale Cadorna 3
Milan, 20123
Italy
電話番号39-02-863-341
Webサイトwww.luxottica.com