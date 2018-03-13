企業概要

ルクソティカ・グループ（Luxottica Group S.p.A.）は眼鏡メーカー。子会社と共に伝統的および意匠物な眼鏡フレームとサングラスの設計、製造、販売に従事。北米で「LensCrafter」名の小売り眼鏡店舗チェーンを運営する。世界各地で事業を展開。サングラスは 「Sunglass Hut」名の小売り店舗チェーンを通じて販売。