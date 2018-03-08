Ludu VX FI Multimercado
LUVXFIM:BZ
1,049.12
BRL
1.74
0.17%
更新日時 2018/03/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
988.46 - 20,340.82
1年トータルリターン
-91.62%
年初来リターン
1.97%
前日終値
1,047.39
52週レンジ
988.46 - 20,340.82
1年トータルリターン
-91.65%
年初来リターン
1.97%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
1,049.121
資産総額 (百万 BRL) ( 03/08/2018)
7.195
設定日
12/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-
企業概要
Ludu VX FI Multimercado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets.
住所-
電話番号-
Webサイト
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