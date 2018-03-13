ｻｳｽｳｴｽﾄ航空
LUV:US
New York
59.76
USD
0.06
0.10%
更新日時 2018/03/13
始値
59.88
安値 - 高値 レンジ（日）
59.40 - 59.92
出来高
4,605,586
前日終値
59.70
52週レンジ
49.76 - 66.99
1年トータルリターン
10.62%
始値
59.88
安値 - 高値 レンジ（日）
59.40 - 59.92
出来高
4,605,586
前日終値
59.70
52週レンジ
49.76 - 66.99
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
-8.69%
株価収益率(PER) (TTM)
16.88
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
3.54
時価総額 (十億 USD)
35.136
発行済株式数 (百万)
587.951
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.70
直近配当利回り（税込）
0.84%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Passenger Transportation
産業サブグループ
Airlines
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企業概要
サウスウエスト航空（Southwest Airlines Co.）は米国内航空会社。主に短距離・高頻度の2点間直行便サービスを提供する。全米で事業を展開。
住所PO Box 36611
Dallas, TX 75235-1611
United States
電話番号1-214-792-4000
Webサイトwww.southwest.com