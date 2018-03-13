ｻｳｽｳｴｽﾄ航空
LUV*:MM
Mexico
1,117.00
MXN
6.00
0.54%
更新日時 2018/03/13
始値
1,118.50
安値 - 高値 レンジ（日）
1,117.00 - 1,118.50
出来高
120
前日終値
1,111.00
52週レンジ
900.00 - 1,311.00
1年トータルリターン
0.86%
始値
1,118.50
安値 - 高値 レンジ（日）
1,117.00 - 1,118.50
出来高
120
前日終値
1,111.00
52週レンジ
900.00 - 1,311.00
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-13.28%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (十億 MXN)
656.741
発行済株式数 (百万)
587.951
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
0.84%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Passenger Transportation
産業サブグループ
Airlines
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企業概要
サウスウエスト航空（Southwest Airlines Co.）は米国内航空会社。主に短距離・高頻度の2点間直行便サービスを提供する。全米で事業を展開。
住所PO Box 36611
Dallas, TX 75235-1611
United States
電話番号1-214-792-4000
Webサイトwww.southwest.com