ﾙﾃｼｱ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ-ﾙﾃｼｱ･ﾊﾟﾄﾘﾓｱﾝ
LUTPTSU:FP
102.73
USD
0.15
0.15%
更新日時 2018/03/10
商品分類
FCP
52週レンジ
99.39 - 102.88
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
0.99%
前日終値
102.58
52週レンジ
99.39 - 102.88
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
0.99%
商品分類
FCP
ファンド分類
Event Driven Merger Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
102.73
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
366.193
設定日
12/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JEAN-FRANCOIS COMTE / FABRICE SEIMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
ルテシア・パトリモアン（Lutetia Patrimoine）は、フランス籍のオープンエンド型合併アービトラージUCITS IV投資信託。ボラティリティが低く、市場と連動しない絶対収益の獲得を目指す。テクニカル分析・ファンダメンタルズ分析を使用して、友好的買収の対象となり得る欧州・北米株式に投資する。
住所Lutetia Capital
7 Place Vendome
75001 Paris
電話番号Tel : +33 1-79-97-97-97
Webサイトwww.lutetiacapital.com