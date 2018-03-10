ﾙﾃｼｱ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ-ﾙﾃｼｱ･ﾊﾟﾄﾘﾓｱﾝ
LUTPTSC:FP
124.25
EUR
0.17
0.14%
更新日時 2018/03/10
商品分類
FCP
52週レンジ
122.77 - 125.86
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
0.58%
前日終値
124.08
52週レンジ
122.77 - 125.86
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
0.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
Event Driven Merger Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
124.25
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
366.193
設定日
02/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JEAN-FRANCOIS COMTE / FABRICE SEIMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
企業概要
ルテシア・パトリモアン（Lutetia Patrimoine）は、フランス籍のオープンエンド型合併アービトラージUCITS IV投資信託。ボラティリティが低く、市場と連動しない絶対収益の獲得を目指す。テクニカル分析・ファンダメンタルズ分析を使用して、友好的買収の対象となり得る欧州・北米株式に投資する。
住所Lutetia Capital
7 Place Vendome
75001 Paris
電話番号Tel : +33 1-79-97-97-97
Webサイトwww.lutetiacapital.com