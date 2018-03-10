企業概要

ルテシア・パトリモアン（Lutetia Patrimoine）は、フランス籍のオープンエンド型合併アービトラージUCITS IV投資信託。ボラティリティが低く、市場と連動しない絶対収益の獲得を目指す。テクニカル分析・ファンダメンタルズ分析を使用して、友好的買収の対象となり得る欧州・北米株式に投資する。