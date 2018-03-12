Columbia US Treasury Index F
LUTCX:US
NASDAQ GM
10.78
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.73 - 11.23
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-2.11%
前日終値
10.76
52週レンジ
10.73 - 11.23
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
10.78
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
693.977
設定日
11/25/2002
直近配当額 ( 03/12/2018)
0.00080241
直近配当利回り（税込）
0.78%
ファンドマネージャ
ALAN ERICKSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.05%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828P8:GOV
|31.29 千
|30.43 百万
|4.28
|
912828D2:GOV
|22.00 千
|21.93 百万
|3.09
|
912828P5:GOV
|18.64 千
|18.41 百万
|2.59
|
9128282B:GOV
|18.10 千
|17.78 百万
|2.50
|
912828L6:GOV
|16.23 千
|15.98 百万
|2.25
|
9128282A:GOV
|14.34 千
|13.34 百万
|1.88
|
912828G3:GOV
|12.97 千
|12.91 百万
|1.82
|
9128282K:GOV
|12.09 千
|12.00 百万
|1.69
|
912810QZ:GOV
|10.85 千
|11.66 百万
|1.64
|
912828H5:GOV
|11.54 千
|11.38 百万
|1.60
企業概要
Columbia U.S. Treasury Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return that corresponds to the total return of the Citi Bond U.S. Treasury Index, before fees and expenses.
住所Columbia Management Investment
225 Franklin Street
Boston, MA 02111
電話番号1-800-345-6611