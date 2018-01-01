企業概要

ルパテック（Lupatech SA）はバルブ・射出成形部品・石油生産機器メーカー。自動車業 界向けのボール、ブリードプラグ、ゲート、グローブ、チェックの各バルブ、金属製弁座、粉末射出成形部品、石油・天然ガス海上生産基地向けの合成繊維ロープのほか、石油生産用ツールを生産する。