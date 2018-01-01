ﾙﾊﾟﾃｯｸ
LUPTQ:US
OTC US
USD
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (BRL) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (百万)
15.130
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Oil & Gas Services & Equip
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企業概要
ルパテック（Lupatech SA）はバルブ・射出成形部品・石油生産機器メーカー。自動車業 界向けのボール、ブリードプラグ、ゲート、グローブ、チェックの各バルブ、金属製弁座、粉末射出成形部品、石油・天然ガス海上生産基地向けの合成繊維ロープのほか、石油生産用ツールを生産する。
住所Rua Dalton Lahm dos Reis 201
Bairro Distrito Industrial
Caxias Do Sul, RS 95112-090
Brazil
電話番号55-54-2992-7000
Webサイトwww.lupatech.com.br