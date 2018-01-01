ルピン
LUPNY:US
OTC US
USD
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (INR) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (百万)
904.153
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Health Care
業種
Biotech & Pharma
産業サブグループ
Generic Pharma
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企業概要
ルピン (Lupin Limited) は医薬品メーカー。原薬、製剤を製造する。同社が製造する主 な原薬は、リファンピシン、ピラジンアミド、エタンブトール (抗結核薬)、セファロス ポリン (抗感染薬)、心臓血管薬など。現代医学に基づき、薬草を原料とした漢方薬も製 造。
住所159 CST Road
Kalina
Santacruz E Mumbai, 400 098
India
電話番号91-22-6640-2323
Webサイトwww.lupinworld.com