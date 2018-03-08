洛陽玻璃
LUOYF:US
OTC US
0.47
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/08
出来高
750
前日終値
0.47
52週レンジ
0.47 - 0.63
出来高
750
前日終値
0.47
52週レンジ
0.47 - 0.63
年初来リターン
-25.08%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CNY) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
936.059
発行済株式数 (百万)
250.000
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Construction Materials
産業サブグループ
Non Wood Building Materials
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企業概要
洛陽玻璃 (Luoyang Glass Company Limited) はガラスメーカー。フロート板ガラスおよ び再加工された自動車用ガラスを製造、販売。
住所9 MiddleTangGong Road
Xigong District
Luoyang, Henan, 471009
China
電話番号86-379-6390-8588
Webサイトwww.clfg.com