龍礼集団(百慕達)[ﾙﾝｷｰ･ﾊﾞﾐｭｰﾀ
LUNG:SP
Singapore
0.700
SGD
0.000
0.00%
更新日時 2018/02/28
出来高
1,000
前日終値
0.700
52週レンジ
0.522 - 0.710
出来高
1,000
前日終値
0.700
52週レンジ
0.522 - 0.710
年初来リターン
16.67%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (HKD) (TTM)
-
時価総額 (百万 SGD)
442.174
発行済株式数 (百万)
631.677
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
6.01%
セクター
Industrials
業種
Manufactured Goods
産業サブグループ
Fabricated Metal & Hardware
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企業概要
龍礼集団(百慕達)[ﾙﾝｷｰ･ﾊﾞﾐｭｰﾀﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]（Lung Kee (Bermuda) Holdings Limited）は鋳物メーカー。子会社を通じて鋳型を製造・販売する。金属や部品の販売も手掛ける。
住所20/F Crocodile Center
79 Hoi Yuen Road Kwun Tong
Kowloon
Hong Kong (SAR)
電話番号852-2342-2248
Webサイトwww.lkm.com.hk