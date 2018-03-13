ﾙﾅｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
LUNA:US
NASDAQ CM
2.57
USD
0.06
2.28%
更新日時 2018/03/13
始値
2.61
安値 - 高値 レンジ（日）
2.56 - 2.65
出来高
61,263
前日終値
2.63
52週レンジ
1.16 - 2.80
1年トータルリターン
38.92%
始値
2.61
安値 - 高値 レンジ（日）
2.56 - 2.65
出来高
61,263
前日終値
2.63
52週レンジ
1.16 - 2.80
1年トータルリターン
38.92%
年初来リターン
5.76%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-0.03
時価総額 (百万 USD)
72.995
発行済株式数 (百万)
28.403
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.31
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Technology
業種
Semiconductors
産業サブグループ
Semiconductor Devices
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企業概要
ルナイノベーション（Luna Innovations Incorporated）光学製品メーカー。通信業向け に光電子工学および光ファイバーの試験用製品を提供するほか、航空宇宙・自動車産業向けに光ファイバーセンサーも販売。米国で事業を展開する。
住所301 1st Street, Southwest
Suite 200
Roanoke, VA 24011
United States
電話番号1-540-769-8400
Webサイトwww.lunainc.com