ﾙﾝﾄﾞﾍﾞｯｸ
LUN:DC
Copenhagen
336.80
DKK
0.80
0.24%
更新日時 17:04 JST 2018/03/13
始値
337.60
安値 - 高値 レンジ（日）
336.60 - 337.60
出来高
5,158
前日終値
337.60
52週レンジ
280.80 - 413.20
1年トータルリターン
13.39%
始値
337.60
安値 - 高値 レンジ（日）
336.60 - 337.60
出来高
5,158
前日終値
337.60
52週レンジ
280.80 - 413.20
1年トータルリターン
13.39%
年初来リターン
6.92%
株価収益率(PER) (TTM)
25.44
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (DKK) (TTM)
13.27
時価総額 (十億 DKK)
67.201
発行済株式数 (百万)
199.057
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
3.86
直近配当利回り（税込）
2.37%
セクター
Health Care
業種
Biotech & Pharma
産業サブグループ
Biotech
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企業概要
ルンドベック（H. Lundbeck A/S）は医薬品メーカー。精神・神経障害用治療薬の研究、 製造、販売を世界で手掛ける。特に情緒不安定症、痴呆症、不安・不眠症関連薬に注力。社内研究所および外部委託の両面で研究・開発に従事。世界各国で製品を販売する。
住所Ottiliavej 9
Valby, 2500
Denmark
電話番号45-36-30-13-11
Webサイトwww.lundbeck.com