ﾙﾏｯｸｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
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Natl India
2,218.25
INR
0.20
0.01%
更新日時 17:07 JST 2018/03/13
始値
2,208.60
安値 - 高値 レンジ（日）
2,198.10 - 2,233.90
出来高
1,732
前日終値
2,218.45
52週レンジ
1,170.00 - 2,437.00
1年トータルリターン
71.55%
始値
2,208.60
安値 - 高値 レンジ（日）
2,198.10 - 2,233.90
出来高
1,732
前日終値
2,218.45
52週レンジ
1,170.00 - 2,437.00
1年トータルリターン
71.55%
年初来リターン
4.68%
株価収益率(PER) (TTM)
37.55
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (INR) (TTM)
59.07
時価総額 (十億 INR)
20.736
発行済株式数 (百万)
9.348
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.60
直近配当利回り（税込）
0.65%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Automotive
産業サブグループ
Auto Parts
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企業概要
ルマックス・インダストリーズ（Lumax Industries Limited）は自動車照明システムおよびソリューション・メーカー。製品には、高品質のヘッドライト、テールランプ、サイドマーカー、フロント・コンビネーション・ランプ、ウィンカー、補助ランプがある。
住所B-85-86
Mayapuri Industrial Area
Phase-I
New Delhi, 110064 India
電話番号91-11-2811-1777
Webサイトwww.lumaxindustries.com