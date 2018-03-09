Luma FI Multimercado Investi

LUMAFIA:BZ
2.82
BRL
0.01
0.51%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.51 - 2.83
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
4.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.81
52週レンジ
2.51 - 2.83
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
4.14%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
2.820736
資産総額 (百万 BRL) ( 03/08/2018)
47.428
設定日
10/21/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
SAMBABM:BZ
Rapier Theta FIM
7.38 百万 8.96 百万 18.84
JV530071:COR
906.00 8.50 百万 17.88
CPFE3:BZ
CPFLｴﾈﾙｼﾞｱ
200.00 千 4.81 百万 10.13
MOATCAP:BZ
Moat Capital FIC FIA
1.89 百万 4.38 百万 9.21
FRPSFIC:BZ
Forpus Acoes FIC FIA
1.67 百万 4.07 百万 8.55
NPFUNDA:BZ
Constancia Fundamento FIA
1.60 百万 3.83 百万 8.06
BMALRLP:BZ
Bny Mellon Arx Liquidez FI R
2.12 百万 3.44 百万 7.23
SAMBFIA:BZ
Samba ML FIA
1.98 百万 2.56 百万 5.38
LAME4:BZ
ﾛｼﾞｬｽ･ｱﾒﾘｶﾅｽ
100.00 千 1.69 百万 3.55
NSTIBOV:BZ
Nest FIA
758.38 千 1.00 百万 2.10
企業概要
Luma FIM IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Samba Investimentos Ltda
Rua Helena, 280 #1103
04552-050
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3181-3333
Webサイト
http://www.sambainvestimentos.com.br/