ﾙﾙﾚﾓﾝ･ｱｽﾚﾃｨｶ
LULU:US
NASDAQ GS
80.33
USD
0.67
0.83%
更新日時 2018/03/13
始値
81.17
安値 - 高値 レンジ（日）
79.61 - 81.64
出来高
1,528,242
前日終値
81.00
52週レンジ
47.26 - 83.98
1年トータルリターン
25.93%
始値
81.17
安値 - 高値 レンジ（日）
79.61 - 81.64
出来高
1,528,242
前日終値
81.00
52週レンジ
47.26 - 83.98
1年トータルリターン
25.93%
年初来リターン
2.21%
株価収益率(PER) (TTM)
36.39
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
2.21
時価総額 (十億 USD)
10.875
発行済株式数 (百万)
125.599
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
4.37
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
Specialty Apparel Stores
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企業概要
ルルレモン・アスレティカ（lululemon athletica Inc）はスポーツウェアメーカー。ス ポーツ衣料のデザイン・小売を手掛ける。製品は、ヨガをはじめダンス、ランニング、一般のフィットネスを対象とするフィットネス・パンツ、ショーツ、トップス、ジャケットなど。世界各地で事業を展開。
住所1818 Cornwall Avenue
Vancouver, BC V6J 1C7
Canada
電話番号1-604-732-6124
Webサイトwww.lululemon.com