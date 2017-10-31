ﾙｸｵｲﾙ
LUKFY:US
OTC US
USD
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (RUB) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (百万)
850.563
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Integrated Oils
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企業概要
ルクオイル（LUKOIL PJSC ）は石油会社。主に西シベリアで石油および天然ガスの探鉱、生産、 精製、輸送、販売に従事。石油化学製品、燃料、その他の石油製品も製造する。 ロシア、米国で製油所やガソリンスタンドを運営するほか、パイプラインによる石油輸送、船舶による石油製品の輸送も手掛ける。
住所11 Sretensky Boulevard
Moscow, 101000
Russian Federation
電話番号7-495-627-4444
Webサイトwww.lukoil.com