UralSib First Fund
LUKFRST*:RU
12,477.63
RUB
79.95
0.64%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,688.32 - 12,789.85
1年トータルリターン
22.00%
年初来リターン
6.96%
前日終値
12,557.58
52週レンジ
9,688.32 - 12,789.85
1年トータルリターン
17.46%
年初来リターン
6.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
12,477.63
資産総額 (十億 RUB) ( 03/07/2018)
3.071
設定日
01/05/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
IGOR MIKHAILOV / STANISLAV KOPYLOV
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
LKOH:RM
ﾙｸｵｲﾙ
|100.49 千
|288.65 百万
|11.11
|
GAZP:RM
ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ
|2.22 百万
|262.53 百万
|10.11
|
SNGSP:RM
ｽﾙｸﾞﾄﾈﾌﾃｶﾞｽ
|9.06 百万
|258.12 百万
|9.94
|
SBER:RM
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
|1.60 百万
|232.88 百万
|8.96
|
DSKY:RM
ｼﾞｪｰﾂｷｰ･ﾐｰﾙ
|2.09 百万
|196.18 百万
|7.55
|
WZR:CN
ｳｴｽﾀﾝｻﾞｸﾞﾛｽ･ﾘｿｰｼｽﾞ
|14.55 百万
|182.09 百万
|7.01
|
AGRO:LI
ﾛｽｱｸﾞﾛ
|224.81 千
|154.88 百万
|5.96
|
BSPB:RM
ﾊﾞﾝｸ･ｾﾝﾄ･ﾋﾟｰﾀｰｽﾞﾊﾞｰｸﾞ
|2.64 百万
|151.74 百万
|5.84
|
SIBN:RU
ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ･ﾈﾌﾁ
|655.92 千
|118.82 百万
|4.57
|
486:HK
俄羅斯●業聯合[ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆ
|3.51 百万
|101.96 百万
|3.92
企業概要
UralSib First Fund is an open-end fund incorporated in Russia. The objective is continued appreciation of investments. The Fund invests in Russian government issued securities, stocks of Russian based companies and debt securities of Russian commercial papers. The Fund has limited liquidity and it may invest in Russian and foreign currencies.
住所UralSib Asset Management CJSC
8, Efremova str
Moscow 119048
Russian Federation
電話番号7-(495)-788-6642
Webサイトwww.funds.uralsib.ru