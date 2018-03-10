LOﾌｧﾝｽﾞ-欧州大陸ｽﾓｰﾙ&ﾐﾃﾞｨｱﾑ･
LUKCEPD:LX
62.77
EUR
0.39
0.62%
更新日時 2018/03/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
56.86 - 65.29
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
-0.10%
前日終値
62.38
52週レンジ
56.86 - 65.29
1年トータルリターン
10.02%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
62.7657
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
622.584
設定日
06/13/2003
直近配当額 ( 11/25/2015)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MICHEL LEBLANC / XAVIER LAGRANDIE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.15%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
WDI:GR
ﾜｲﾔｰｶｰﾄﾞ
|165.00 千
|13.95 百万
|2.30
|
FBK:IM
ﾌｨﾈｺﾊﾞﾝｸ･ﾊﾞﾝｶ･ﾌｨﾈｺ
|1.62 百万
|13.01 百万
|2.14
|
HUH1V:FH
フーフタマキ
|350.00 千
|12.80 百万
|2.11
|
ING:FP
ｲﾝｼﾞｪﾆｺ
|150.00 千
|12.50 百万
|2.06
|
HLE:GR
ﾍﾗ
|240.00 千
|12.40 百万
|2.04
|
ALT:FP
ｵﾙﾄﾗﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|735.00 千
|11.67 百万
|1.92
|
WDH:DC
ｳｨﾘｱﾑ･ﾃﾞﾏﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|460.00 千
|11.39 百万
|1.87
|
DOKA:SW
ﾄﾞﾙﾏｶﾊﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|13.00 千
|11.05 百万
|1.82
|
RCF:FP
ﾃﾚﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ
|87.60 千
|10.99 百万
|1.81
|
SOP:FP
ｿﾌﾟﾗ･ｽﾃﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|68.00 千
|10.95 百万
|1.80
企業概要
LOファンズ-欧州大陸スモール&ミディアム・リーダーズ（LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州籍ま たは欧州を主要事業地域とする中小企業が発行した株式銘柄に資産の75％以上を投資す る。デリバティブにも投資する。PEA適格投信。
住所Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+ 352 27 78 1000
Webサイトwww.lombardodier.com