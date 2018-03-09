Credit Agricole Akcji Nowej
LUKAKNE:PW
103.22
PLN
0.62
0.60%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.14 - 105.10
1年トータルリターン
13.22%
年初来リターン
2.21%
前日終値
102.60
52週レンジ
90.14 - 105.10
1年トータルリターン
15.25%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
103.22
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
7.309
設定日
05/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
BARTOSZ DEBOWSKI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.95%
経費率
4.81%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EBS:AV
エアステ･グループ･バンク
|3.96 千
|562.00 千
|7.41
|
OTP:HB
|3.72 千
|461.00 千
|6.08
|
YATAS:TI
ﾔﾀｼｭ･ﾔﾀｸ･ﾍﾞ･ﾖﾙｶﾞﾝ
|33.26 千
|419.00 千
|5.52
|
ALKIM:TI
ｱﾙｷﾑ･ｱﾙｶﾘ･ｷﾐﾔ
|14.29 千
|388.00 千
|5.11
|
MOL:HB
|10.10 千
|367.00 千
|4.84
|
GARAN:TI
ガランティ銀行(トルコ)
|32.76 千
|338.00 千
|4.46
|
ROB:PW
|78.28 千
|256.00 千
|3.37
|
TRGYO:TI
ﾄﾙﾝﾗｰ･ｶﾞｲﾘﾒﾝｸﾙ･ﾔﾃｨﾘﾑ･ｵﾙﾀｸﾘ
|98.15 千
|254.00 千
|3.35
|
ORGE:TI
Orge Enerji Elektrik Taahhut
|23.37 千
|211.00 千
|2.78
|
VAKBN:TI
バキフラール銀行(トルコ)
|27.84 千
|190.00 千
|2.50
企業概要
Credit Agricole New Europe Equity Fund is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's aim is capital growth. The Fund will mainly invest in instruments issued in the CEE. The Fund will invest a minimum of 66% in shares listed in "New European" countries with a maximum of 40% in any one country. The Fund may also invest a maximum of 34% in debt and money markets.
住所BZ WBK Asset Management SA
Plac Wladyslawa Andersa 5
61-894 Poznan
Poland
電話番号48-061-855-73-22
Webサイトwww.arka.pl