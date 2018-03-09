Credit Agricole Akcji Nowej

LUKAKNE:PW
103.22
PLN
0.62
0.60%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.14 - 105.10
1年トータルリターン
13.22%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
102.60
52週レンジ
90.14 - 105.10
1年トータルリターン
15.25%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
103.22
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
7.309
設定日
05/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
BARTOSZ DEBOWSKI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.95%
経費率
4.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EBS:AV
エアステ･グループ･バンク
3.96 千 562.00 千 7.41
OTP:HB
3.72 千 461.00 千 6.08
YATAS:TI
ﾔﾀｼｭ･ﾔﾀｸ･ﾍﾞ･ﾖﾙｶﾞﾝ
33.26 千 419.00 千 5.52
ALKIM:TI
ｱﾙｷﾑ･ｱﾙｶﾘ･ｷﾐﾔ
14.29 千 388.00 千 5.11
MOL:HB
10.10 千 367.00 千 4.84
GARAN:TI
ガランティ銀行(トルコ)
32.76 千 338.00 千 4.46
ROB:PW
78.28 千 256.00 千 3.37
TRGYO:TI
ﾄﾙﾝﾗｰ･ｶﾞｲﾘﾒﾝｸﾙ･ﾔﾃｨﾘﾑ･ｵﾙﾀｸﾘ
98.15 千 254.00 千 3.35
ORGE:TI
Orge Enerji Elektrik Taahhut
23.37 千 211.00 千 2.78
VAKBN:TI
バキフラール銀行(トルコ)
27.84 千 190.00 千 2.50
企業概要
Credit Agricole New Europe Equity Fund is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's aim is capital growth. The Fund will mainly invest in instruments issued in the CEE. The Fund will invest a minimum of 66% in shares listed in "New European" countries with a maximum of 40% in any one country. The Fund may also invest a maximum of 34% in debt and money markets.
住所
BZ WBK Asset Management SA
Plac Wladyslawa Andersa 5
61-894 Poznan
Poland
電話番号
48-061-855-73-22
Webサイト
www.arka.pl