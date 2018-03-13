ETFS FTSE100ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞﾄﾞ･ﾃﾞｲﾘｰ2

LUK2:IX
Chi-X Europe
28,830.00
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/13
出来高
101
前日終値
28,830.00
52週レンジ
19,310.00 - 32,360.00
1年トータルリターン
49.30%
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出来高
101
前日終値
28,830.00
52週レンジ
19,310.00 - 32,360.00
1年トータルリターン
49.30%
年初来リターン
-7.10%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 03/09/2018)
8.739
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANTHONY MARTIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.19%
3年トータルリターン
7.06%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
151.62 千 1.07 百万 7.68
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
33.04 千 701.47 千 5.04
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
14.09 千 701.38 千 5.04
BP/:LN
ＢＰ
144.29 千 647.01 千 4.65
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
28.32 千 630.26 千 4.53
GSK:LN
グラクソ･スミスクライン
36.76 千 594.41 千 4.27
AZN:LN
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ
9.54 千 431.71 千 3.10
DGE:LN
ディアジオ
19.04 千 429.83 千 3.09
VOD:LN
ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
200.87 千 398.33 千 2.86
RIO:LN
ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ
9.14 千 333.43 千 2.40
企業概要
ETFS FTSE100レバレッジド・デイリー2xゴーUCITS ETFは、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型ETF（上場投資信託）。FTSE 100 Leveraged Indexに連動する投資成果を 目指す。FTSE 100 Net Dividend Total Return Indexの日次運用実績の2倍に連動する投 資成果を目指す。
住所
GO UCITS ETF Solutions plc
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-639-5000 Tel
Webサイト
www.etfsecurities.com