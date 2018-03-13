ETFS FTSE100ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞﾄﾞ･ﾃﾞｲﾘｰ2
LUK2:IX
Chi-X Europe
28,830.00
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/13
出来高
101
前日終値
28,830.00
52週レンジ
19,310.00 - 32,360.00
1年トータルリターン
49.30%
出来高
101
前日終値
28,830.00
52週レンジ
19,310.00 - 32,360.00
1年トータルリターン
49.30%
年初来リターン
-7.10%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 03/09/2018)
8.739
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANTHONY MARTIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.19%
3年トータルリターン
7.06%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|151.62 千
|1.07 百万
|7.68
|
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|33.04 千
|701.47 千
|5.04
|
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
|14.09 千
|701.38 千
|5.04
|
BP/:LN
ＢＰ
|144.29 千
|647.01 千
|4.65
|
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|28.32 千
|630.26 千
|4.53
|
GSK:LN
グラクソ･スミスクライン
|36.76 千
|594.41 千
|4.27
|
AZN:LN
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ
|9.54 千
|431.71 千
|3.10
|
DGE:LN
ディアジオ
|19.04 千
|429.83 千
|3.09
|
VOD:LN
ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|200.87 千
|398.33 千
|2.86
|
RIO:LN
ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ
|9.14 千
|333.43 千
|2.40
企業概要
ETFS FTSE100レバレッジド・デイリー2xゴーUCITS ETFは、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型ETF（上場投資信託）。FTSE 100 Leveraged Indexに連動する投資成果を 目指す。FTSE 100 Net Dividend Total Return Indexの日次運用実績の2倍に連動する投 資成果を目指す。
住所GO UCITS ETF Solutions plc
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ireland
電話番号+353-1-639-5000 Tel
Webサイトwww.etfsecurities.com