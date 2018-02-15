リューカディア･ナショナル
LUK*:MM
Mexico
464.40
MXN
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0.00%
更新日時 2018/02/15
出来高
1,080
前日終値
464.40
52週レンジ
455.11 - 468.50
出来高
1,080
前日終値
464.40
52週レンジ
455.11 - 468.50
年初来リターン
2.04%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (十億 MXN)
165.444
発行済株式数 (百万)
356.253
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
1.60%
セクター
Financials
業種
Asset Management
産業サブグループ
Investment Companies
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企業概要
リューカディア・ナショナル（Leucadia National Corporation）は総合持株会社。子会 社を通じて、投資銀行・キャピタルマーケット業務、牛肉加工、製造、石油・ガスの探鉱と生産、資産運用を手掛ける。各種事業に持分を保有し、新規買収・投資の検討を継続。
住所520 Madison Avenue
New York, NY 10022
United States
電話番号1-212-460-1900
Webサイトwww.leucadia.com