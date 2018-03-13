ﾙﾝﾃﾞｨﾝ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ
LUG:CN
Toronto
5.40
CAD
0.09
1.69%
更新日時 2018/03/13
始値
5.28
安値 - 高値 レンジ（日）
5.27 - 5.46
出来高
153,920
前日終値
5.31
52週レンジ
4.07 - 6.50
1年トータルリターン
-5.26%
始値
5.28
安値 - 高値 レンジ（日）
5.27 - 5.46
出来高
153,920
前日終値
5.31
52週レンジ
4.07 - 6.50
1年トータルリターン
-5.26%
年初来リターン
19.21%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-0.23
時価総額 (百万 CAD)
646.201
発行済株式数 (百万)
119.667
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Precious Metal Mining
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企業概要
ルンディン・ゴールド（Lundin Gold Inc.）は、カナダの鉱物探鉱会社。エクアドル南東部にある金プロジェクトを保有・運営する。
住所885 West Georgia Street
Suite 2000
Vancouver, BC V6C 3E8
Canada
電話番号1-604-689-7842
Webサイトwww.lundingold.com