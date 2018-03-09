Natixis International Funds

LSURNAE:LX
103.08
EUR
1.72
1.70%
更新日時 2018/03/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.54 - 103.27
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前日終値
101.36
52週レンジ
99.54 - 103.27
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
103.08
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
368.377
設定日
02/21/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MAUREEN DEPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
11.70 千 13.84 百万 4.32
AAPL:US
アップル
74.36 千 12.45 百万 3.88
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
7.52 千 10.91 百万 3.40
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
57.69 千 10.78 百万 3.36
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
76.42 千 8.84 百万 2.76
CMCSA:US
ｺﾑｷｬｽﾄ
192.83 千 8.20 百万 2.56
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
37.44 千 8.03 百万 2.50
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
33.40 千 7.91 百万 2.47
ORCL:US
オラクル
149.03 千 7.69 百万 2.40
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
228.79 千 7.32 百万 2.28
企業概要
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles US Research is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a maximum total return and long-term capital growth. The Fund invests at least 2/3 of its assets in US equity securities of large-capitalisation companies.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312
Webサイト
http://ga.natixis.com/global