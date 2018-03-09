Natixis International Funds
LSURNAE:LX
103.08
EUR
1.72
1.70%
更新日時 2018/03/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.54 - 103.27
前日終値
101.36
52週レンジ
99.54 - 103.27
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
103.08
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
368.377
設定日
02/21/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MAUREEN DEPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|11.70 千
|13.84 百万
|4.32
|
AAPL:US
アップル
|74.36 千
|12.45 百万
|3.88
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|7.52 千
|10.91 百万
|3.40
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|57.69 千
|10.78 百万
|3.36
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|76.42 千
|8.84 百万
|2.76
|
CMCSA:US
ｺﾑｷｬｽﾄ
|192.83 千
|8.20 百万
|2.56
|
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
|37.44 千
|8.03 百万
|2.50
|
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|33.40 千
|7.91 百万
|2.47
|
ORCL:US
オラクル
|149.03 千
|7.69 百万
|2.40
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|228.79 千
|7.32 百万
|2.28
企業概要
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles US Research is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a maximum total return and long-term capital growth. The Fund invests at least 2/3 of its assets in US equity securities of large-capitalisation companies.
住所Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+352-474-066-312
Webサイトhttp://ga.natixis.com/global