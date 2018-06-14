Lyxor EuroMTS Covered Bond A
LRX2D:IX
Cboe CXE EU
139.750
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
139.750
52週レンジ
139.750 - 139.750
出来高
0
前日終値
139.750
52週レンジ
139.750 - 139.750
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
128.912
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EI406074:COR
|2.40 千
|2.78 百万
|2.15
|
EJ438987:COR
|2.04 千
|2.26 百万
|1.75
|
JK758492:COR
|2.16 千
|2.15 百万
|1.67
|
EI452571:COR
|1.92 千
|2.13 百万
|1.65
|
EI543259:COR
|1.57 千
|1.77 百万
|1.38
|
UV943614:COR
|1.68 千
|1.76 百万
|1.36
|
EI054475:COR
|1.52 千
|1.65 百万
|1.28
|
EI919878:COR
|1.33 千
|1.51 百万
|1.17
|
EI532132:COR
|1.30 千
|1.46 百万
|1.13
|
JK269692:COR
|1.45 千
|1.45 百万
|1.13
企業概要
The Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF is a UCITS compliant Exchange-traded fund established in France. The fund's investment objective is to track the performance of the EuroMTS Covered Bond Aggregate index.
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com