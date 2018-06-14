iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF
LQDAZ:EB
Cboe BXE EU
4.8930
CHF
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0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
4.8930
52週レンジ
4.8930 - 4.8930
出来高
0
前日終値
4.8930
52週レンジ
4.8930 - 4.8930
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
5.464
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JV646944:COR
|25.06 千
|26.22 百万
|0.48
|
JV646611:COR
|23.92 千
|23.74 百万
|0.43
|
LW337799:COR
|22.60 千
|21.56 百万
|0.39
|
AR633603:COR
|17.02 千
|17.53 百万
|0.32
|
EG876383:COR
|13.79 千
|16.72 百万
|0.31
|
JV645971:COR
|15.45 千
|15.47 百万
|0.28
|
JV646833:COR
|14.71 千
|15.28 百万
|0.28
|
AR633579:COR
|14.35 千
|14.34 百万
|0.26
|
EJ817026:COR
|12.71 千
|13.72 百万
|0.25
|
EC515829:COR
|9.45 千
|13.62 百万
|0.25
企業概要
iシェアーズ米ドル建て社債UCITS ETF（iShares $ Corp Bond UCITS ETF）は、アイルラ ンド籍のオープンエンド型UCITS適格ETF（上場投資信託）。Markit iBoxx USD建てリキッド投資適格債インデックスに連動する投資成果を目指す。最も流動性の高い米ドル建て投資適格社債へのエクスポージャーを提供する。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com