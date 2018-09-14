LO Funds CH - Swiss Franc Bo
LOSFBMD:SW
110.67
CHF
0.02
0.01%
更新日時 2018/09/14
商品分類
FCP
52週レンジ
110.13 - 112.86
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.40%
前日終値
110.65
52週レンジ
110.13 - 112.86
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
110.667
資産総額 (百万 CHF) ( 09/13/2018)
298.717
設定日
04/26/2007
直近配当額 ( 11/27/2017)
1.6
直近配当利回り（税込）
1.45%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / MARC VAN HEEMS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.37%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EUR:CUR
ﾕｰﾛ/米ﾄﾞﾙ
|5.67 千
|6.57 百万
|2.27
|
USD:CUR
米ﾄﾞﾙ
|5.77 千
|5.73 百万
|1.98
|
EE190475:COR
|3.64 千
|5.13 百万
|1.77
|
!!02E936:MTG
|4.10 千
|4.11 百万
|1.41
|
AP839355:COR
|3.84 千
|3.82 百万
|1.32
|
SS102372:COR
|2.76 千
|3.37 百万
|1.16
|
EC915295:COR
|2.26 千
|3.36 百万
|1.16
|
EI143632:COR
|2.95 千
|3.18 百万
|1.10
|
EK146253:COR
|3.11 千
|3.12 百万
|1.08
|
ED991442:COR
|2.85 千
|3.08 百万
|1.06
企業概要
LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The fund primarily invests in bonds and other debt instruments and rights denominated in Swiss francs from Swiss or foreign publicor private issuers with a rating between AAA and BBB (investment grade).
住所Lombard Odier Asset Management SW SA
Avenue des Morgines 6
CH - 1213 Petit-Lancy
Switzerland
電話番号-
Webサイトwww.lombardodier.com