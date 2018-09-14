LO Funds CH - Swiss Cap ex-S
LOSCSZD:SW
770.07
CHF
0.04
0.00%
更新日時 2018/09/14
商品分類
FCP
52週レンジ
690.19 - 788.83
1年トータルリターン
12.71%
年初来リターン
5.45%
前日終値
770.03
52週レンジ
690.19 - 788.83
1年トータルリターン
12.49%
年初来リターン
5.45%
商品分類
FCP
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
770.07
資産総額 (百万 CHF) ( 09/13/2018)
335.041
設定日
09/02/1996
直近配当額 ( 11/27/2017)
8.31
直近配当利回り（税込）
1.08%
ファンドマネージャ
JOHAN UTTERMAN / MERET GAUGLER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.08%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
PGHN:SW
ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|27.00 千
|19.62 百万
|6.86
|
LISP:SW
リンツ＆シュプルングリー
|2.80 千
|17.86 百万
|6.25
|
SCHP:SW
シンドラー･ホールディング
|71.00 千
|14.60 百万
|5.10
|
TEMN:SW
ﾃﾒﾉｽ
|106.00 千
|13.28 百万
|4.64
|
SPSN:SW
スイス･プライム･サイト
|140.00 千
|13.03 百万
|4.56
|
UHRN:SW
スウォッチ･グループ
|120.00 千
|10.64 百万
|3.72
|
LOGN:SW
ロジテックインターナショナル
|285.00 千
|10.51 百万
|3.68
|
AMS:SW
ams
|127.00 千
|10.46 百万
|3.66
|
SOON:SW
ｿﾉﾊﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|60.00 千
|9.85 百万
|3.45
|
KNIN:SW
ｷｭｰﾝ･ｳﾝﾄ･ﾅｹﾞﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|62.00 千
|9.61 百万
|3.36
企業概要
LO Funds (CH) - Swiss Cap ex-SMI is an open-end fund incorporated in Switzerland .The Fund invests at least two-thirds of its assets in small- and medium-capitalization Swiss stocks, with the exception of equities included in the Swiss Market Index. The Fund may also invest in convertibles, options, warrants, other funds and derivatives.
住所Lombard Odier Asset Management SW SA
Avenue des Morgines 6
CH - 1213 Petit-Lancy
Switzerland
電話番号-
Webサイトwww.lombardodier.com